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    Названы самые упоминаемые российские спортсмены в СМИ 2022-года. В топ-10 один футболист

    Опубликован рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских спортсменов по итогам 2022 года.

    Рейтинг основан на трех критериях: индекс цитируемости, позитива и негатива, заметности сообщения.

    Первое место занимает хоккеист Александр Овечкин. В топ-10 только один футболист – Артем Дзюба.

    Самые упоминаемые спортсмены:

    1. Александр Овечкин (хоккей) – 1 282 165,1
    2. Камила Валиева (фигурное катание) – 1 089 621,3
    3. Артем Дзюба (футбол) – 807 238,2
    4. Александр Большунов (лыжные гонки) – 805 070,6
    5. Даниил Медведев (теннис) – 799 815,3
    6. Анна Щербакова (фигурное катание) – 732 880,2
    7. Александра Трусова (фигурное катание) – 711 725,3
    8. Наталья Непряева (лыжные гонки) – 427 670,4
    9. Марк Кондратюк (фигурное катание) – 423 138,0
    10. Андрей Рублев (теннис) – 413 006,7.

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    Источник: «Медиалогия»

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    23.12.2022 22:45
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