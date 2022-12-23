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  • Названы самые упоминаемые российские спортсмены в СМИ 2022-года. В топ-10 один футболист

Названы самые упоминаемые российские спортсмены в СМИ 2022-года. В топ-10 один футболист

23 декабря 2022, 22:45
2

Опубликован рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских спортсменов по итогам 2022 года.

Рейтинг основан на трех критериях: индекс цитируемости, позитива и негатива, заметности сообщения.

Первое место занимает хоккеист Александр Овечкин. В топ-10 только один футболист – Артем Дзюба.

Самые упоминаемые спортсмены:

  1. Александр Овечкин (хоккей) – 1 282 165,1
  2. Камила Валиева (фигурное катание) – 1 089 621,3
  3. Артем Дзюба (футбол) – 807 238,2
  4. Александр Большунов (лыжные гонки) – 805 070,6
  5. Даниил Медведев (теннис) – 799 815,3
  6. Анна Щербакова (фигурное катание) – 732 880,2
  7. Александра Трусова (фигурное катание) – 711 725,3
  8. Наталья Непряева (лыжные гонки) – 427 670,4
  9. Марк Кондратюк (фигурное катание) – 423 138,0
  10. Андрей Рублев (теннис) – 413 006,7.

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