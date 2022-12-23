Мостовой: «Разговоры про Азию выглядят логичным. Будем тогда лидерами там»

Царьку лучше помолчать! Задача играть , а вот лидеры это проблематично!
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал о возможном переходе РФС из Европы в Азию.
«РФС же тоже прощупывают все варианты событий. До 2024 года мы однозначно нигде не будем, если будем под эгидой УЕФА.
Исходя из этого, разговоры про Азию выглядят логичными – играть-то где-то надо. Ясно, что мы теряем во многом, потому где Азия и где Европа? Будем тогда лидерами в Азии.
Моe мнение здесь 50 на 50, потому что не совсем понятно, чего ждать. А если завтра УЕФА позвонит и скажет: «Ребята, извините, до 2030 года вы нигде не играете»?
Здесь не надо ставить вопрос «за» или «против». Надо отталкиваться от того, что выбора нет. Я изначально говорил, что против перехода в Азию, но у нас нет выбора», – сказал Мостовой.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.
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https://www.championat.com/football/news-4938119-mostovoj-ya-protiv-perehoda-v-aziyu-no-u-rossii-net-vybora-budem-togda-liderami-v-afk.html?utm_source=copypaste