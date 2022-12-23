Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Разговоры про Азию выглядят логичным. Будем тогда лидерами там»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал о возможном переходе РФС из Европы в Азию.

    «РФС же тоже прощупывают все варианты событий. До 2024 года мы однозначно нигде не будем, если будем под эгидой УЕФА.

    Исходя из этого, разговоры про Азию выглядят логичными – играть-то где-то надо. Ясно, что мы теряем во многом, потому где Азия и где Европа? Будем тогда лидерами в Азии.

    Моe мнение здесь 50 на 50, потому что не совсем понятно, чего ждать. А если завтра УЕФА позвонит и скажет: «Ребята, извините, до 2030 года вы нигде не играете»?

    Здесь не надо ставить вопрос «за» или «против». Надо отталкиваться от того, что выбора нет. Я изначально говорил, что против перехода в Азию, но у нас нет выбора», – сказал Мостовой.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    https://www.championat.com/football/news-4938119-mostovoj-ya-protiv-perehoda-v-aziyu-no-u-rossii-net-vybora-budem-togda-liderami-v-afk.html?utm_source=copypaste

    Новости по теме
    Кобелев: «Если Россия долго будет в изоляции, хорошие легионеры покинут РПЛ» 3
    Мостовой уверен, что Роналду поздравит Месси с победой на ЧМ-2022
    Мостовой: «Месси даже не вспотел в финале ЧМ-2022. Человеку 35 лет!»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2022 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +99887

      sv1969 34 минуты назад

      Царьку лучше помолчать! Задача играть , а вот лидеры это проблематично!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20343

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Я даже не знаю в какую бы лигу податься надо было, что бы мы там лидерами стали - даже уже и в африканской нам навешают (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +678

      Forvard47 1 час назад

      ага лидерами с конца если только! нам там даже катар п**ды даст

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      MU_Fan#1 1 час назад

      После того как Японцы и Корейцы фигачили на ЧМ? Лидеры во сне....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5528

      TOMSON 2 часа назад

      Ага.., Лидерами мы там будем, с нынешним то составом.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11