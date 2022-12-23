Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Разговоры про Азию выглядят логичным. Будем тогда лидерами там»

Мостовой: «Разговоры про Азию выглядят логичным. Будем тогда лидерами там»

23 декабря 2022, 20:55
8

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал о возможном переходе РФС из Европы в Азию.

«РФС же тоже прощупывают все варианты событий. До 2024 года мы однозначно нигде не будем, если будем под эгидой УЕФА.

Исходя из этого, разговоры про Азию выглядят логичными – играть-то где-то надо. Ясно, что мы теряем во многом, потому где Азия и где Европа? Будем тогда лидерами в Азии.

Моe мнение здесь 50 на 50, потому что не совсем понятно, чего ждать. А если завтра УЕФА позвонит и скажет: «Ребята, извините, до 2030 года вы нигде не играете»?

Здесь не надо ставить вопрос «за» или «против». Надо отталкиваться от того, что выбора нет. Я изначально говорил, что против перехода в Азию, но у нас нет выбора», – сказал Мостовой.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

https://www.championat.com/football/news-4938119-mostovoj-ya-protiv-perehoda-v-aziyu-no-u-rossii-net-vybora-budem-togda-liderami-v-afk.html?utm_source=copypaste

Еще по теме:
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая» 1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 17
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Азия Россия Мостовой Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TOMSON
1671822021
Ага.., Лидерами мы там будем, с нынешним то составом.
Ответить
MU_Fan#1
1671822747
После того как Японцы и Корейцы фигачили на ЧМ? Лидеры во сне....
Ответить
Persona_non_Grata
1671823642
Я даже не знаю в какую бы лигу податься надо было, что бы мы там лидерами стали - даже уже и в африканской нам навешают (((
Ответить
sv1969
1671827332
Царьку лучше помолчать! Задача играть , а вот лидеры это проблематично!
Ответить
Давид59
1671830128
После последних двух товарняков говорить о лидерстве в Азии? Я оооочень в этом не уверен.
Ответить
the teacher
1671858565
Мост, завязывай бухать! ))
Ответить
Эном айс
1671860631
))))) "мы (... Лидерами) были и остались, Сводя безумством своих тел. Пусть облизнуться те, кому мы не достались, Пусть сдохнут те, кто нас не захотел!"
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
11
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
13
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
5
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
139
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
8
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
21
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
8
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
21
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
2
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
47
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
6
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
16
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
3
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
37
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
2
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
2
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+