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    Решение о переходе РФС в Азию примут до 31 декабря

    Вице-президент РФС Денис Соловьев рассказал, когда будет приниматься решение по возможному уходу в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    – Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024.

    Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.

    – Как будет приниматься решение?

    – На исполкоме по видеосвязи.

    – О чем говорили на заседании сегодня?

    – Многие концентрировались на рисках. Их много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода.

    Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берем».

    – Времени мало.

    – Да, мало. Осталось меньше недели чтобы решение принять.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12494

      Алексей З 12 минут назад

      БОМБАРДИР ,если убираете комментарии к своим новостям, то неплохо бы подумать , а стоит ли вообще это размещать на сайте ?
      Ставите себя в глупое положение.
      Славо Богу , что не все в России ещё ходят строем.

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