Решение о переходе РФС в Азию примут до 31 декабря

Вице-президент РФС Денис Соловьев рассказал, когда будет приниматься решение по возможному уходу в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024.

Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.

– Как будет приниматься решение?

– На исполкоме по видеосвязи.

– О чем говорили на заседании сегодня?

– Многие концентрировались на рисках. Их много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода.

Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берем».

– Времени мало.

– Да, мало. Осталось меньше недели чтобы решение принять.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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