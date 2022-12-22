Экс-президент «Сантоса» арестован по подозрению в передаче 800 килограмм кокаина

Бывший президент «Сантоса» Орландо Ролло обвиняется в причастности к обороту наркотиков.

Он вел переговоры с представителями наркокартеля. Соответствующие аудио и видеозаписи оказались в распоряжении суда.

Ролло арестован по подозрению в передаче 800 килограмм кокаина.

Экс-президент «Сантоса, работая в полиции, предлагал преступной группировке вернуть крупную партию наркотиков за денежное вознаграждение.

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