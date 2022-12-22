Экс-президент «Сантоса» арестован по подозрению в передаче 800 килограмм кокаина

Писец,800 кг коки,да это же расстрел на месте,и сжечь вместе с порошком
Бывший президент «Сантоса» Орландо Ролло обвиняется в причастности к обороту наркотиков.
Он вел переговоры с представителями наркокартеля. Соответствующие аудио и видеозаписи оказались в распоряжении суда.
Ролло арестован по подозрению в передаче 800 килограмм кокаина.
Экс-президент «Сантоса, работая в полиции, предлагал преступной группировке вернуть крупную партию наркотиков за денежное вознаграждение.
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