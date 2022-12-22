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    Экс-президент «Сантоса» арестован по подозрению в передаче 800 килограмм кокаина

    Бывший президент «Сантоса» Орландо Ролло обвиняется в причастности к обороту наркотиков.

    Он вел переговоры с представителями наркокартеля. Соответствующие аудио и видеозаписи оказались в распоряжении суда.

    Ролло арестован по подозрению в передаче 800 килограмм кокаина.

    Экс-президент «Сантоса, работая в полиции, предлагал преступной группировке вернуть крупную партию наркотиков за денежное вознаграждение.

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    Источник: Globo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14176

      playsh 11 минут назад

      Писец,800 кг коки,да это же расстрел на месте,и сжечь вместе с порошком

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