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    Агент Барриоса надеется, что шестиматчевая дисквалификация колумбийца будет отменена

    Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал решение «Зенита» подать апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации трех игроков за драку в матче со «Спартаком».

    «Это абсолютно верное решение. Мы очень надеемся, что дисквалификация Барриоса будет отменена!» — сказал Поссо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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