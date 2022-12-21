Ранджелович: «В «Урале» чувствую себя как дома»

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович прокомментировал признание себя лучшим игроком команды в первой части сезона.

«В первую очередь, я хотел бы поблагодарить болельщиков и всех людей в клубе. Мне очень приятно, что меня признали лучшим в первой половине сезона. В «Урале» я чувствую себя как дома и хочу продолжить упорно работать на благо клуба, как и делал все это время.

Во второй части сезона мы, несомненно, продолжим в том же духе, даже постараемся быть еще лучше, чтобы порадовать болельщиков. Надеюсь, мы сможем одержать много побед», — сказал Ранджелович.

Серб перешел в «Урал» в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Ранджелович провел за «Урал» 14 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.

РПЛ возобновится в марте.

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