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    «Марадона лучше Месси. Это всем ясно». Губерниев – после финала ЧМ-2022

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался после финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

    «И все же! Диего Марадона лучше Лионеля Месси играл в футбол! Это всем ясно», – написал журналист.

    • Аргентина победила по пенальти в финале Францию.
    • Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.
    • Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +28

      Ivan 17 25 минут назад

      Тупой дол -б губерний

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      Рейтинг: +28

      Ivan 17 25 минут назад

      *******

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      Рейтинг: +2225

      Ловкий Бубен 36 минут назад

      Завязывай с алккоголем, уже несёшь бред сивой кобылы

      2
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      Рейтинг: +1394

      GreyDM 41 минуту назад

      Всем ясно, что ты Дима- рептилоид, каких поискать надо. Ну не корректно сравнивать футболистов из разных эпох. Футбол прогрессирует (как и все другие виды спорта) . Меняется всё: условия подготовки, тренажёры, комп. тесты, спортивное питание, правила, даже банальная обувь футбольная. Короче, не ясно что бы было, если бы Диего окунули в нынешнюю реальность, а Месси в 80-е!

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