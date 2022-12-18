«Марадона лучше Месси. Это всем ясно». Губерниев – после финала ЧМ-2022

Тупой дол -б губерний
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался после финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.
«И все же! Диего Марадона лучше Лионеля Месси играл в футбол! Это всем ясно», – написал журналист.
- Аргентина победила по пенальти в финале Францию.
- Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.
- Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.
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