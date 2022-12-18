Неймар поздравил Месси с победой на ЧМ-2022

Статуя "Jesus do Corcоvado" (Иисуса Искупителя) в Рио-де-Жанейро должна быть одета в футболку сборной Аргентины с "10" на спине и фамилией Месси. Хотя бы на некоторое время, вот это был бы кейс! )))
Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира-2022. Он обратился к форварду аргентинцев Лионелю Месси.
«Поздравляю, брат», – написал Неймар в социальной сети.
- Аргентина победила по пенальти в финале Францию.
- Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.
- Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.
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