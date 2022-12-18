Неймар поздравил Месси с победой на ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира-2022. Он обратился к форварду аргентинцев Лионелю Месси.

«Поздравляю, брат», – написал Неймар в социальной сети.

Аргентина победила по пенальти в финале Францию.

Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.

Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.

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