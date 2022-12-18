Сычев объяснил, почему РФС нужно уйти из УЕФА в Азию

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев оценил идею с уходом РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Мы все заложники нынешней ситуации. Сборной нужна практика. Игроки должны практиковаться именно в матчах с другими сборными.

Я поддерживаю вариант с Азией, потому что нам сейчас нужна именно соревновательная часть. Нам необходим именно футбол», – сказал Сычев.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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