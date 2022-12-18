Football Australia отреагировала на инцидент с атакой на вратаря «Мельбурн Сити». Ему разбили голову ведром

Федерация футбола Австралии (Football Australia) опубликовала официальное заявление по инциденту во время матча чемпионата страны «Мельбурн Сити» – «Мельбурн Виктори».

Во время игры на поле проникли фанаты и атаковали вратаря «Мельбурн Сити». Ему разбили голову ведром.

«После шокирующих сцен во время первого тайма матча Лиги А между «Мельбурн Виктори» и «Мельбурн Сити», когда болельщики «Мельбурн Виктори» вышли на поле, официальные лица матча отменили игру в соответствии с законом.

Такому поведению нет места в австралийском футболе, и немедленно должно начаться полномасштабное расследование Football Australia, в ходе которого будут вынесены строгие санкции», – написала федерация.

Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022