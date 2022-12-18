Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Football Australia отреагировала на инцидент с атакой на вратаря «Мельбурн Сити». Ему разбили голову ведром

    Федерация футбола Австралии (Football Australia) опубликовала официальное заявление по инциденту во время матча чемпионата страны «Мельбурн Сити» – «Мельбурн Виктори».

    • Во время игры на поле проникли фанаты и атаковали вратаря «Мельбурн Сити». Ему разбили голову ведром.

    «После шокирующих сцен во время первого тайма матча Лиги А между «Мельбурн Виктори» и «Мельбурн Сити», когда болельщики «Мельбурн Виктори» вышли на поле, официальные лица матча отменили игру в соответствии с законом.

    Такому поведению нет места в австралийском футболе, и немедленно должно начаться полномасштабное расследование Football Australia, в ходе которого будут вынесены строгие санкции», – написала федерация.

    Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022

    Источник: Football Australia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8628

      vladik12 1 час назад

      Что за придурки пришли на матч с ведром?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11