Рианчо: «Хорваты – настоящие бойцы, это записано в их ДНК»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу Хорватии в матче за третье место чемпионата мира-2022 против Марокко (2:1).

«В чем секрет сборной Хорватии? Я думаю, что у хорватов в ДНК есть фантастический ген соперничества, они настоящие бойцы. Такая маленькая страна с таким большим количеством спортивных успехов — это все не просто так. Это записано в их ДНК! Поздравляю хорватов с заслуженной бронзой!» — сказал Рианчо.

У Хорватии медали на двух чемпионатах мира подряд.

Хорватия взяла бронзу 2-й раз в истории. 1-й был в 1998 году.

Хорватов тренирует Златко Далич.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022