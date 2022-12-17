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    Рианчо: «Хорваты – настоящие бойцы, это записано в их ДНК»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу Хорватии в матче за третье место чемпионата мира-2022 против Марокко (2:1).

    «В чем секрет сборной Хорватии? Я думаю, что у хорватов в ДНК есть фантастический ген соперничества, они настоящие бойцы. Такая маленькая страна с таким большим количеством спортивных успехов — это все не просто так. Это записано в их ДНК! Поздравляю хорватов с заслуженной бронзой!» — сказал Рианчо.

    • У Хорватии медали на двух чемпионатах мира подряд.
    • Хорватия взяла бронзу 2-й раз в истории. 1-й был в 1998 году.
    • Хорватов тренирует Златко Далич.

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    Источник: «РБ Спорт»

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