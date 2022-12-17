Президент «ПСЖ» встретился с окружением Месси в Дохе

«ПСЖ» работает над продлением контракта с нападающим Лионелем Месси.
Накануне президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи встретился с окружением 35-летнего футболиста в Дохе.
Аргентинец обещал принять решение о своем будущем после ЧМ-2022.
- В воскресенье Месси во 2-й раз сыграет в финале чемпионата мира.
- Аргентина и Франция сыграют в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Контракт форварда с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Foot Mercato