Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Президент «ПСЖ» встретился с окружением Месси в Дохе

    «ПСЖ» работает над продлением контракта с нападающим Лионелем Месси.

    Накануне президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи встретился с окружением 35-летнего футболиста в Дохе.

    Аргентинец обещал принять решение о своем будущем после ЧМ-2022.

    • В воскресенье Месси во 2-й раз сыграет в финале чемпионата мира.
    • Аргентина и Франция сыграют в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Контракт форварда с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Селюк: «Если Месси станет чемпионом мира, Роналду съест свою бутсу» 1
    Жиру: «Не позволим Месси насладиться лучшей ночью в его жизни» 6
    Миллиардер Потанин рассказал, в чем Месси лучше Роналду
    Источник: Foot Mercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11