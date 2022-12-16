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    Массажист Кокорина рассказал о травме форварда

    Сергей Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, сообщил, что российского футболиста беспокоит мышечное повреждение.

    «Сейчас у Александра есть небольшое повреждение. Какое? Пока не будем об этом говорить.

    Скажу одно: это обычное мышечное повреждение, которое бывает у всех спортсменов. Эта травма появилась из-за жестких полей на Кипре. Для мышц футболиста это всегда тяжело.

    Если Кокорин не играет, то он не хочет еще больше усугублять это мышечное повреждение. Главное, что это все не очень серьезно, и скоро Александр вернется на поле», – сказал Колесников.

    • 31-летний Кокорин не играет с 28 ноября.
    • «Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.
    • Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: Sport24

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