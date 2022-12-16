«Без клуба не можем что-то говорить». Агент – об отсутствии Кокорина в заявке «Ариса» в трех матчах подряд

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, не стал называть причины непопадания игрока в заявку команды в трех матчах подряд.

«Если он не в заявке, значит, это правда. Почему он не в заявке? Это уже у клуба надо уточнить, все вопросы в клуб, пожалуйста.

Без клуба не можем что-то говорить», – заявил агент.

31-летний Кокорин не играет с 28 ноября.

«Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.

Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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