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    «Без клуба не можем что-то говорить». Агент – об отсутствии Кокорина в заявке «Ариса» в трех матчах подряд

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, не стал называть причины непопадания игрока в заявку команды в трех матчах подряд.

    «Если он не в заявке, значит, это правда. Почему он не в заявке? Это уже у клуба надо уточнить, все вопросы в клуб, пожалуйста.

    Без клуба не можем что-то говорить», – заявил агент.

    • 31-летний Кокорин не играет с 28 ноября.
    • «Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.
    • Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      dragoff 2 часа назад

      Ну неужели и тут что-то нечисто?

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