«Без клуба не можем что-то говорить». Агент – об отсутствии Кокорина в заявке «Ариса» в трех матчах подряд

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, не стал называть причины непопадания игрока в заявку команды в трех матчах подряд.
«Если он не в заявке, значит, это правда. Почему он не в заявке? Это уже у клуба надо уточнить, все вопросы в клуб, пожалуйста.
Без клуба не можем что-то говорить», – заявил агент.
- 31-летний Кокорин не играет с 28 ноября.
- «Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.
- Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
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Источник: Metaratings