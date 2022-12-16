«Барселона» может бесплатно подписать финалиста ЧМ-2022

«Барселона» ищет варианты усиления полузащиты среди свободных агентов.

Каталонский клуб следит за ситуацией хавбека «Ювентуса» Адриана Рабьо, чей контракт истекает в июне 2023 года.

Сам француз готов перейти в «Барсу», несмотря на более выгодные предложения из АПЛ.

В этом сезоне Рабьо забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

27-летний футболист со своей сборной дошел до финала ЧМ-2022, где сыграет с Аргентиной.

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