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    «Барселона» может бесплатно подписать финалиста ЧМ-2022

    «Барселона» ищет варианты усиления полузащиты среди свободных агентов.

    Каталонский клуб следит за ситуацией хавбека «Ювентуса» Адриана Рабьо, чей контракт истекает в июне 2023 года.

    Сам француз готов перейти в «Барсу», несмотря на более выгодные предложения из АПЛ.

    • В этом сезоне Рабьо забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
    • 27-летний футболист со своей сборной дошел до финала ЧМ-2022, где сыграет с Аргентиной.

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    Источник: Sport.es

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