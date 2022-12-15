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  • «Кто такой Роналду?». Глава «Аль-Насра» – о подписании португальца

«Кто такой Роналду?». Глава «Аль-Насра» – о подписании португальца

15 декабря 2022, 23:32
3

Председатель совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар отреагировал на информацию, что саудовский клуб готов подписать Криштиану Роналду.

– Где же Роналду?

– Кто такой Роналду?

– Вы не знаете Роналду?

– Нет, не знаю.

  • 37-летний Роналду – свободный агент. Сейчас он тренируется на базе «Реала».
  • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
  • Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
  • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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Источник: Football_ll55
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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Stavr007
1671145148
ну все, истерика щас будет у пирса моргана и сестры геля
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jek718875
1671173369
Брависсимо!
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Fialet
1671177283
Один по идиотски выпендрился, а кучка местных мессилюбов оргазм испытали.
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