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    «Кто такой Роналду?». Глава «Аль-Насра» – о подписании португальца

    Председатель совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар отреагировал на информацию, что саудовский клуб готов подписать Криштиану Роналду.

    – Где же Роналду?

    – Кто такой Роналду?

    – Вы не знаете Роналду?

    – Нет, не знаю.

    • 37-летний Роналду – свободный агент. Сейчас он тренируется на базе «Реала».
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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    Источник: Football_ll55

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    15.12.2022 23:32
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