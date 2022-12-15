«Кто такой Роналду?». Глава «Аль-Насра» – о подписании португальца

Председатель совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар отреагировал на информацию, что саудовский клуб готов подписать Криштиану Роналду.
– Где же Роналду?
– Кто такой Роналду?
– Вы не знаете Роналду?
– Нет, не знаю.
- 37-летний Роналду – свободный агент. Сейчас он тренируется на базе «Реала».
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
- Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
- Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.
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Источник: Football_ll55