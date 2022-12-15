«Крылья Советов» хотят выкупить полузащитника «Локомотива»

вот это бизнес на откатах, продать Пиняева и Глушенкова по двести и купить гавно за 700.
вот этих тварей надо сажать, но они ведь поделятся с погонами, если что.
«Крылья Советов» надеются сохранить в составе хавбека Сергея Бабкина, арендованного у «Локомотива» в сентябре.
Самарский клуб собирается активировать опцию выкупа 20-летнего футболиста.
- Бабкин – воспитанник «Анжи».
- Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
- В составе «Крыльев» полузащитник поучаствовал в 12 матчах (443 минуты).
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