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    «Крылья Советов» хотят выкупить полузащитника «Локомотива»

    «Крылья Советов» надеются сохранить в составе хавбека Сергея Бабкина, арендованного у «Локомотива» в сентябре.

    Самарский клуб собирается активировать опцию выкупа 20-летнего футболиста.

    • Бабкин – воспитанник «Анжи».
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
    • В составе «Крыльев» полузащитник поучаствовал в 12 матчах (443 минуты).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +121

      Рыло свина 57 минут назад

      вот это бизнес на откатах, продать Пиняева и Глушенкова по двести и купить гавно за 700.
      вот этих тварей надо сажать, но они ведь поделятся с погонами, если что.

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