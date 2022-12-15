Дюпин не продлил контракт с «Рубином»: «В клубе сейчас непонятная ситуация»

Дмитрий Кигинько, агент вратаря «Рубина» Юрия Дюпина высказался о ситуации в казанском клубе.

«Переговоров о продлении контракта с «Рубином» пока не было. В клубе сейчас непонятная ситуация. Поэтому пока все спокойно, ждем, как ситуация разрешится. В данный момент нет смысла говорить о каких-то переговорах», – сказал Кигинько.

Ранее сообщалось, что «Рубин» может снова стать государственным клубом и вернуться под управление руководства Республики Татарстан.

«Рубин» идет в Первой лиге 3-м.

По итогам прошлого сезона клуб вылетел из РПЛ.

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