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    Орещук вспомнил, как российский клуб отказался от 17-летнего Усмана Дембеле

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук вспомнил, как «Кубань» отказалась брать в аренду полузащитника сборной Франции и «Барселоны» Усмана Дембеле.

    «Был интерес в свое время у «Кубани» к одному игроку – Доронченко интересовался поляком Гросицким из «Ренна». Он тогда не продавался. Но им предложили взять в аренду до конца сезона молодого Дембеле – ему тогда 16-17 лет было, играл в «Ренне».

    Тогда сказали: «Это несерьезно». Даже не стали рассматривать. Это точно было», – сказал Орещук.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 17:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1311

      Hoahin 1 час назад

      У агентов таких историй на год вперед припасено, то как молодого Роналду чуть в Текстильщик не подисали и т.д.

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