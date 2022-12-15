Орещук вспомнил, как российский клуб отказался от 17-летнего Усмана Дембеле

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук вспомнил, как «Кубань» отказалась брать в аренду полузащитника сборной Франции и «Барселоны» Усмана Дембеле.

«Был интерес в свое время у «Кубани» к одному игроку – Доронченко интересовался поляком Гросицким из «Ренна». Он тогда не продавался. Но им предложили взять в аренду до конца сезона молодого Дембеле – ему тогда 16-17 лет было, играл в «Ренне».

Тогда сказали: «Это несерьезно». Даже не стали рассматривать. Это точно было», – сказал Орещук.

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