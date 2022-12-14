Кавазашвили раскритиковал «Локо» за желание подписать Лантратова: «Худяков – талантливый мальчик. Пацану могут испортить карьеру»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «Локомотив» не должен подписывать голкипера «Химок» Илью Лантратова.

«Не понимаю, зачем «Локомотиву» нужен Лантратов, если у них есть прекрасный вратарь Худяков. Но это уже их проблемы, пускай они решают. Я думаю, что Даниил — очень талантливый мальчик, будущая звезда, если ему не помешать. Зря под него опять кого-то берут, пацану могут испортить карьеру.

Худяков может быть номером один в «Локомотиве» на долгие годы, он уже это доказал. Безусловно, Лантратов — тоже отличный голкипер, но зачем брать хорошего вратаря, если у них уже такой есть?» — сказал Кавазашвили.

Лантратов пропускает 1-й зимний сбор «Химок».

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

У клуба финансовые проблемы.

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