Яровинский прокомментировал новость об уходе из «Рубина» вслед за Слуцким

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию об уходе из казанского клуба.

«Ухожу ли я из «Рубина»? Никакие слухи комментировать не собираюсь. Дождитесь официального заявления», — сказал Яровинский.

Ранее сообщалось, что «Рубин» может снова стать государственным клубом и вернуться под управление руководства Республики Татарстан.

«Рубин» идет в Первой лиге 3-м.

По итогам прошлого сезона клуб вылетел из РПЛ.

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