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    «Арсенал» согласился выплатить «Уфе» больше 250 тысяч за Зинченко

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что лондонский «Арсенал» выплатит российскому клубу компенсацию за воспитание полузащитника Александра Зинченко.

    • Летом Зинченко перешел из «Ман Сити» в «Арсенал» более чем за 30 миллионов евро.
    • По правилам ФИФА новый клуб должен выплачивать часть суммы трансфера клубам, воспитавшим игрока
    • Зинченко играл за «Уфу» с 18 до 19 лет.

    «Та сторона не отказывается от обязанностей, мы все переговоры провели, все нормально. Технический момент. Ждем», – сказал Газизов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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