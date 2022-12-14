«Арсенал» согласился выплатить «Уфе» больше 250 тысяч за Зинченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что лондонский «Арсенал» выплатит российскому клубу компенсацию за воспитание полузащитника Александра Зинченко.

Летом Зинченко перешел из «Ман Сити» в «Арсенал» более чем за 30 миллионов евро.

По правилам ФИФА новый клуб должен выплачивать часть суммы трансфера клубам, воспитавшим игрока

Зинченко играл за «Уфу» с 18 до 19 лет.

«Та сторона не отказывается от обязанностей, мы все переговоры провели, все нормально. Технический момент. Ждем», – сказал Газизов.

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