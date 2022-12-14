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    Игроки «Химок» приостановили переговоры об уходе из клуба из-за возможной отставки Гогниева (Mataratings)

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев близок к уходу из подмосковного клуба.

    По информации Metaratings, в связи с возможной отставкой тренера несколько футболистов «Химок» поставили на паузу переговоры об уходе из клуба.

    • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.
    • Гогниев возглавляет химчан с сентября.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4980

      PAREVG. 3 минуты назад

      Логично, придет новый тренер, решит,кто ему нужен, а кого он не видит в своей схеме игры.

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      Рейтинг: +772

      Suvorov51 18 минут назад

      Неважно, какой ты тренер, в рашке решают горе футболёры

      0
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      Рейтинг: +54

      Slavan52 54 минуты назад

      Этого и следовало ожидать

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