Игроки «Химок» приостановили переговоры об уходе из клуба из-за возможной отставки Гогниева (Mataratings)

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев близок к уходу из подмосковного клуба.

По информации Metaratings, в связи с возможной отставкой тренера несколько футболистов «Химок» поставили на паузу переговоры об уходе из клуба.

«Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.

Команда набрала 12 очков в 17 турах.

Гогниев возглавляет химчан с сентября.

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