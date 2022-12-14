Игроки «Химок» приостановили переговоры об уходе из клуба из-за возможной отставки Гогниева (Mataratings)

Логично, придет новый тренер, решит,кто ему нужен, а кого он не видит в своей схеме игры.
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев близок к уходу из подмосковного клуба.
По информации Metaratings, в связи с возможной отставкой тренера несколько футболистов «Химок» поставили на паузу переговоры об уходе из клуба.
- «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
- Команда набрала 12 очков в 17 турах.
- Гогниев возглавляет химчан с сентября.
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