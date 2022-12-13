Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент: «По Малкому и Клаудиньо множество запросов, но они хотят принести «Зениту» вторую звезду»

    Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о будущем бразильских игроков.

    «Предложений по Малкому и Клаудиньо нет, но есть множество запросов от разных клубов. Но они останутся в «Зените». Ребята хотят принести клубу вторую звезду», – заявил Гарсия.

    • Малком и Клаудиньо хотят получить российский паспорт.
    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
    • Клаудиньо в России с прошлого года.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Стереотип, который никто не может доказать». Агент Гурцкая – об админресурсе «Зенита» 8
    В «Зените» прокомментировали новость о готовности Кругового уйти в аренду
    «Ривер Плейт» купил экс-полузащитника «Зенита» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3486

      momwig_ 7 минут назад

      Вторая звезда Зенита никак не зависит от присутствия в нем Малкома, Клаудиньо и т.п. латиносов-недоразумений. Но нет лучше способа повысить курс дерьма на мировом рынке

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11