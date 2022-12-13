Агент: «По Малкому и Клаудиньо множество запросов, но они хотят принести «Зениту» вторую звезду»

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о будущем бразильских игроков.

«Предложений по Малкому и Клаудиньо нет, но есть множество запросов от разных клубов. Но они останутся в «Зените». Ребята хотят принести клубу вторую звезду», – заявил Гарсия.

Малком и Клаудиньо хотят получить российский паспорт.

Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).

Клаудиньо в России с прошлого года.

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