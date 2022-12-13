Агент: «По Малкому и Клаудиньо множество запросов, но они хотят принести «Зениту» вторую звезду»

Вторая звезда Зенита никак не зависит от присутствия в нем Малкома, Клаудиньо и т.п. латиносов-недоразумений. Но нет лучше способа повысить курс дерьма на мировом рынке
Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о будущем бразильских игроков.
«Предложений по Малкому и Клаудиньо нет, но есть множество запросов от разных клубов. Но они останутся в «Зените». Ребята хотят принести клубу вторую звезду», – заявил Гарсия.
- Малком и Клаудиньо хотят получить российский паспорт.
- Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
- Клаудиньо в России с прошлого года.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира