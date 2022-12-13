Стало известно, сколько российский бизнесмен Демин заработал на продаже «Борнмута»

Появились финансовые подробности смены владельца в «Борнмуте».
Сообщалось, что российский бизнесмен Максим Демин продал 100 процентов акций американской компании Cannae Holdings Inc.
По информации The Telegraph, сумма сделки составила 120 миллионов фунтов.
- «Борнмут» идет на 14-м месте в АПЛ, набрав 16 очков в 15 турах.
- Демин владел клубом на протяжении 11 лет.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: The Telegraph