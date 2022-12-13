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    Стало известно, сколько российский бизнесмен Демин заработал на продаже «Борнмута»

    Появились финансовые подробности смены владельца в «Борнмуте».

    Сообщалось, что российский бизнесмен Максим Демин продал 100 процентов акций американской компании Cannae Holdings Inc.

    По информации The Telegraph, сумма сделки составила 120 миллионов фунтов.

    • «Борнмут» идет на 14-м месте в АПЛ, набрав 16 очков в 15 турах.
    • Демин владел клубом на протяжении 11 лет.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 18:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +752

      АКМ-74У 2 часа назад

      Справка для журналиста, - "продал" за 120 миллионов фунтов совсем не равноценно термину "заработал".

      0
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      Рейтинг: +17324

      Garrincha58 2 часа назад

      копейки один Холланд стоит дороже

      0
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