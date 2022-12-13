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    Кордоба может зимой покинуть «Краснодар»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заинтересовал клубы из Германии и Турции.

    29-летний футболист может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    При этом «Краснодар» не хочет отпускать колумбийца.

    • В этом сезоне Кордоба забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2025 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 11 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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