Кордоба может зимой покинуть «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заинтересовал клубы из Германии и Турции.
29-летний футболист может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
При этом «Краснодар» не хочет отпускать колумбийца.
- В этом сезоне Кордоба забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
- Его контракт с «Краснодаром» действует до 2025 года.
- Рыночная стоимость форварда – 11 миллионов евро.
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Источник: «РБ Спорт»