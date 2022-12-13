Кордоба может зимой покинуть «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заинтересовал клубы из Германии и Турции.

29-летний футболист может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

При этом «Краснодар» не хочет отпускать колумбийца.

В этом сезоне Кордоба забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2025 года.

Рыночная стоимость форварда – 11 миллионов евро.

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