Суд оправдал Неймара по делу о мошенничестве при переходе из «Сантоса» в «Барселону»

Большая гадость или гнусь состоит из сотен мелких гадостей и гнусей. Это такой мировой заговор против конкретной персоны, и не говорите, что сговора не существует. Вот так и подготовили, рассчитали буквально до дня, затравили человека (Неймара), держали его на поводке и вдруг неожиданно отпустили, почему (?), да потому что он перестал быть им интересен. Это как на гитаре, ударить сразу по всем струнам и попробуй разбери где правда, а где поклёп. Методы стандартные и изощрённые.
Испанский суд снял обвинения с нападающего «ПСЖ» Неймара.
Речь идет о деле, связанном с предполагаемым мошенничеством при переходе бразильца из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.
Кроме того, суд оправдал родителей футболиста, а также экс-президентов каталонского клуба Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя.
Иск подавала бразильская компания DIS, которая утверждала, что при оформлении трансфера умышленно скрывалась его сумма, чтобы не платить истцу, владеющему частью прав на игрока.
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