Суд оправдал Неймара по делу о мошенничестве при переходе из «Сантоса» в «Барселону»

Испанский суд снял обвинения с нападающего «ПСЖ» Неймара.

Речь идет о деле, связанном с предполагаемым мошенничеством при переходе бразильца из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

Кроме того, суд оправдал родителей футболиста, а также экс-президентов каталонского клуба Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя.

Иск подавала бразильская компания DIS, которая утверждала, что при оформлении трансфера умышленно скрывалась его сумма, чтобы не платить истцу, владеющему частью прав на игрока.

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