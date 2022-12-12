Рабьо зимой может вернуться в «ПСЖ» за 10 миллионов

«ПСЖ» заинтересован в возвращении полузащитника «Ювентуса» Адриана Рабьо.
Парижане впечатлены игрой собственного воспитанника в составе сборной Франции на ЧМ-2022.
Туринский клуб готов продать 27-летнего футболиста зимой за 10 миллионов евро, чтобы по окончании сезона не потерять его бесплатно.
«ПСЖ» устраивают озвученные условия, поэтому вероятность перехода хавбека в январе достаточно высока.
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Источник: Le10Sport