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    Рабьо зимой может вернуться в «ПСЖ» за 10 миллионов

    «ПСЖ» заинтересован в возвращении полузащитника «Ювентуса» Адриана Рабьо.

    Парижане впечатлены игрой собственного воспитанника в составе сборной Франции на ЧМ-2022.

    Туринский клуб готов продать 27-летнего футболиста зимой за 10 миллионов евро, чтобы по окончании сезона не потерять его бесплатно.

    «ПСЖ» устраивают озвученные условия, поэтому вероятность перехода хавбека в январе достаточно высока.

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    Источник: Le10Sport

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    12.12.2022 23:09
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