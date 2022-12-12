В Нидерландах объяснили, почему Промес больше никогда не вернется на родину

Нидерландский журналист Йохан Дерксен высказался о желании полузащитника «Спартака» Квинси Промеса получить российский паспорт.

«Давайте порадуемся, если это сработает. Тогда мы избавимся от него, я думаю, в Нидерландах его больше никто не ждeт.

Россия не выдаст его, а он никогда не вернeтся в нашу страну. Потому что, как только Промес приезжает сюда, его арестовывают», — заявил Дерксен в эфире SBS 6.

30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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