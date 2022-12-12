Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В Нидерландах объяснили, почему Промес больше никогда не вернется на родину

    Нидерландский журналист Йохан Дерксен высказался о желании полузащитника «Спартака» Квинси Промеса получить российский паспорт.

    «Давайте порадуемся, если это сработает. Тогда мы избавимся от него, я думаю, в Нидерландах его больше никто не ждeт.

    Россия не выдаст его, а он никогда не вернeтся в нашу страну. Потому что, как только Промес приезжает сюда, его арестовывают», — заявил Дерксен в эфире SBS 6.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    В Нидерландах объяснили, почему Промес хочет получить российский паспорт 11
    Промес сыграл за «Бей Беги» против «Амкала»
    «В бане был, самогон пробовал – наш в доску!». Глушаков – о гражданстве РФ для Промеса 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      АлексМак 28 минут назад

      Вот! И зачем нам в РФ этот распонтовавшийся уголовник? ......

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5204

      neim > АлексМак 17 минут назад

      Хтот вопрос моэно адресовать поклонникам отмены лимита на легионеров..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11