В Нидерландах объяснили, почему Промес больше никогда не вернется на родину

Нидерландский журналист Йохан Дерксен высказался о желании полузащитника «Спартака» Квинси Промеса получить российский паспорт.
«Давайте порадуемся, если это сработает. Тогда мы избавимся от него, я думаю, в Нидерландах его больше никто не ждeт.
Россия не выдаст его, а он никогда не вернeтся в нашу страну. Потому что, как только Промес приезжает сюда, его арестовывают», — заявил Дерксен в эфире SBS 6.
- 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
- До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
- В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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Источник: «Чемпионат»