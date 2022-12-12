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    Гендиректор «Зенита» считает, что Малком и Клаудиньо могли бы помочь Бразилии победить Хорватию

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе сборной Хорватии над Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2022.

    — Хорватия с зенитовцем Деяном Ловреном выбила из турнира Бразилию. Бразильцы из «Зенита», на ваш взгляд, не испортили бы картину в этой сборной?

    — Я уверен, что не испортили бы. Во-первых, они уже «натаскались» играть против оборонительного стиля соперников, с чем постоянно сталкивалась сборная Бразилии, научились преодолевать одноэтажные и даже двухэтажные автобусы. Поэтому явно могли бы помочь.

    — С Ловреном на связи? Что-то пожелаете ему перед полуфиналом?

    — Да, мы с ним общаемся, но я стараюсь его не отвлекать от концентрации перед матчами. Хочу пожелать ему и всей сборной Хорватии успеха.

    • В 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия встретится с Аргентиной.
    • Основное время матча с Бразилией завершилось со счетом 0:0, дополнительное – 1:1.
    • В серии пенальти хорваты победили – 4:2.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12414

      Алексей З 19 минут назад

      Если бы МОГЛИ, то их бы пригласили.
      А вы уверены , что Тите не разговаривал с ними по поводу их прибывания в российском клубе , да ещё и без еврокубков, да и в год ЧМ ?
      Игроки сделали свой выбор и весь этот трёп неуместен.

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      Рейтинг: +18086

      житель СПб > Алексей З 15 минут назад

      Это не треп, а вполне футбольные оценки. И я с ним согласен. "Одного" Неймара явно не хватило. А насчет "выбора" - это как раз не футбол, а политика, и она здесь неуместна.

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      Рейтинг: +840

      Fialet 32 минуты назад

      Я тоже так считаю. Бразильцы много всякой ху эты набрали. Им только танцевать, а как волю предъявить, так и не могут.

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      Рейтинг: +5204

      neim 38 минут назад

      Интересно, что бы сказал ген. директор Зенита, если бы сборная Бразилии не уступила Хорватии, а прошла дальше ?
      Наверняка даже и не заикнулся бы о своих протеже Малкоме и Клаудиньо.

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      Рейтинг: +18086

      житель СПб > neim 13 минут назад

      Это жизнь. Возможно. А так - есть все основания "заикнуться".

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      Рейтинг: +402

      Болотоход 45 минут назад

      Ну ну!!

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