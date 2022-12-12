Гендиректор «Зенита» считает, что Малком и Клаудиньо могли бы помочь Бразилии победить Хорватию

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе сборной Хорватии над Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2022.

— Хорватия с зенитовцем Деяном Ловреном выбила из турнира Бразилию. Бразильцы из «Зенита», на ваш взгляд, не испортили бы картину в этой сборной?

— Я уверен, что не испортили бы. Во-первых, они уже «натаскались» играть против оборонительного стиля соперников, с чем постоянно сталкивалась сборная Бразилии, научились преодолевать одноэтажные и даже двухэтажные автобусы. Поэтому явно могли бы помочь.

— С Ловреном на связи? Что-то пожелаете ему перед полуфиналом?

— Да, мы с ним общаемся, но я стараюсь его не отвлекать от концентрации перед матчами. Хочу пожелать ему и всей сборной Хорватии успеха.

В 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия встретится с Аргентиной.

Основное время матча с Бразилией завершилось со счетом 0:0, дополнительное – 1:1.

В серии пенальти хорваты победили – 4:2.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира