Иско близок к уходу из «Севильи». Он провел в клубе четыре месяца

Полузащитник «Севильи» Иско может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
30-летний футболист поссорился со спортивным директором клуба Рамоном Мончи на прошедшей неделе.
Испанец недоволен турнирным положением «Севильи» в этом сезоне – они идут в зоне вылета Примеры после 14 туров. Это не соответствует амбициям хавбека.
Также Иско расстроило увольнение Хулена Лопетеги. Он переходил в команду именно под этого тренера.
- Экс-игрок «Реала» присоединился к «Севилье» в августе.
- Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
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Источник: Marca