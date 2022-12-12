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    Иско близок к уходу из «Севильи». Он провел в клубе четыре месяца

    Полузащитник «Севильи» Иско может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    30-летний футболист поссорился со спортивным директором клуба Рамоном Мончи на прошедшей неделе.

    Испанец недоволен турнирным положением «Севильи» в этом сезоне – они идут в зоне вылета Примеры после 14 туров. Это не соответствует амбициям хавбека.

    Также Иско расстроило увольнение Хулена Лопетеги. Он переходил в команду именно под этого тренера.

    • Экс-игрок «Реала» присоединился к «Севилье» в августе.
    • Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 19 матчах.

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    Источник: Marca

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