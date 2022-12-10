Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский футбол могут частично вернуть на систему «весна-осень»

Российский футбол могут частично вернуть на систему «весна-осень»

10 декабря 2022, 18:08
10

На ближайшем исполкоме РФС обсудят вопрос перевода части турниров на систему «весна-осень».

«На исполкоме поговорят и о возврате на «весну-осень» – применительно к молодежной лиге и ЮФЛ, а также Второй лиге», – написал источник.

  • Российский футбол перешел на систему «осень-весна» при президенте РФС Сергее Фурсенко в 2012 году.
  • Россия сейчас отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
  • РПЛ возобновится в марте.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия. Вторая лига. Группа 1
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Азбука
1670686220
Частично-это как? Будут играть весной и осенью, а летом разъедутся в отпуска?
Ответить
волчарик
1670687468
Умные подумают как привлечь детей в футбол и обучить их,а РФС когда начать чемпионат.За что они зп получают?
Ответить
ArReal
1670687583
ЗАЧЕМ ОНИ ХЕРНЕЙ СТРАДАЮТ? ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО РАБОТАЮТ!?
Ответить
paracetamol
1670692615
На исполкоме поговорят и о возврате на "весну-осень", а еще сказали, что в Моркве кур доят! - инсайдер.
Ответить
Нас Много
1670743645
Играть зимой! Форма - футболка, трусы, тулуп и валенки.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
3
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
13:57
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
13:37
1
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
13:23
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
12:40
10
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
11:47
5
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Все новости
Все новости
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
2
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 5 сентября 2026
12:50
1
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
12:32
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
12:24
2
Детский тренер Данилова – о зарплате в спортшколе: «Не будем смешить страну»
11:58
Где смотреть матч «Балтика» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:52
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:50
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:48
Где смотреть матч «Оренбург» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:46
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
11:36
1
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
5
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
Артига объяснил интерес «Рубина» к нападающему ЦСКА
09:48
1
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
08:59
3
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
08:16
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
1
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
7
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
4
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+