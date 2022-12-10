Российский футбол могут частично вернуть на систему «весна-осень»

На ближайшем исполкоме РФС обсудят вопрос перевода части турниров на систему «весна-осень».

«На исполкоме поговорят и о возврате на «весну-осень» – применительно к молодежной лиге и ЮФЛ, а также Второй лиге», – написал источник.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» при президенте РФС Сергее Фурсенко в 2012 году.

Россия сейчас отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

РПЛ возобновится в марте.

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