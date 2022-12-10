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    Французский журналист обвинил Гану и Камерун в продаже игрокам мест в заявках на ЧМ-2022

    Французский журналист Ромен Молина затронул тему коррупции в двух командах-участницах чемпионата мира-2022.

    Он обвинил Гану и Камерун в продаже футболистам мест в заявках на турнир.

    Журналист утверждает, что одни игроки платили за попадание в итоговый состав сборной на ЧМ-2022, а другие давали взятки, чтобы выйти на поле в матчах мундиаля.

    • Гана заняла 4-е место в группе с Португалией, Южной Кореей и Уругваем.
    • Камерун финишировал 3-м в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

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    Источник: ютуб-канал Ромена Молины

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11061

      R_a_i_n 51 минуту назад

      Интересно журналист доказательства привел?

      1
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      Рейтинг: +99484

      sv1969 > R_a_i_n 26 минут назад

      А зачем это ему?((

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