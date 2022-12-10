Французский журналист обвинил Гану и Камерун в продаже игрокам мест в заявках на ЧМ-2022

Французский журналист Ромен Молина затронул тему коррупции в двух командах-участницах чемпионата мира-2022.

Он обвинил Гану и Камерун в продаже футболистам мест в заявках на турнир.

Журналист утверждает, что одни игроки платили за попадание в итоговый состав сборной на ЧМ-2022, а другие давали взятки, чтобы выйти на поле в матчах мундиаля.

Гана заняла 4-е место в группе с Португалией, Южной Кореей и Уругваем.

Камерун финишировал 3-м в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

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