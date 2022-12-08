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    Черчесов: «Роналду, в отличие от Месси, больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    — Роналду не разочаровал? Его время не ушло?

    — Не втягивайте меня в эти журналистские сюжеты. Могу сказать только одно: мне показалось, что Криштиану был чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. В отличие от Месси. Но это могло только показаться по телепросмотру.

    • В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко.
    • В предыдущем матче они разгромили Швейцарию – 6:1.
    • В этой встрече Роналду появился на поле только во 2-м тайме, а вышедший вместо него в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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