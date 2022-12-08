Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере

    Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере.

    «Я хотел уехать из «Манчестер Юнайтед» к чeртовой матери. Руководство знало, что моей проблемой был Луи ван Гаал.

    Мы выиграли со счeтом 3:0, я забил гол и отдал голевую передачу, а на следующий день он позвонил мне, чтобы показать видео с каждым моим неудачным пасом. Худший тренер в моей карьере», — цитирует Ди Марию Ataque Futbolero.

    • Ди Марии 34 года.
    • Он провел три матча на ЧМ-2022, отдал 1 ассист.
    • Ван Гаал тренирует сборную Нидерландов, с которой аргентинцы сыграют в 1/4 финала ЧМ.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Ван Гаал: «Я худший тренер в карьере Ди Марии? Депай терпел меня в «МЮ», а теперь мы целуемся в губы» 1
    Мусиала с отрывом лидирует по удачным обводкам на ЧМ-2022
    Ди Мария: «Аргентина попала в ловушку Саудовской Аравии» 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4426

      Snek 3 часа назад

      Даже в лучших матчах бывают проблемы, их надо разбирать и работать над ними, Ван Гаал прав.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11