Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере.

«Я хотел уехать из «Манчестер Юнайтед» к чeртовой матери. Руководство знало, что моей проблемой был Луи ван Гаал.

Мы выиграли со счeтом 3:0, я забил гол и отдал голевую передачу, а на следующий день он позвонил мне, чтобы показать видео с каждым моим неудачным пасом. Худший тренер в моей карьере», — цитирует Ди Марию Ataque Futbolero.

Ди Марии 34 года.

Он провел три матча на ЧМ-2022, отдал 1 ассист.

Ван Гаал тренирует сборную Нидерландов, с которой аргентинцы сыграют в 1/4 финала ЧМ.

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