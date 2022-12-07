«Даже великий должен держать удар и не выглядеть истеричкой и говном!». Губерниев – о Роналду

Говном в воротах сборной Дании?
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.
«А меня, кстати, ничего и не бесит в Роналду. Он великий!
Но даже самый великий должен держать удар и не выглядеть публично истеричкой и говном! Вот и все», – написал Губерниев.
- Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
- Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
- Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.
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