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    «Даже великий должен держать удар и не выглядеть истеричкой и говном!». Губерниев – о Роналду

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «А меня, кстати, ничего и не бесит в Роналду. Он великий!

    Но даже самый великий должен держать удар и не выглядеть публично истеричкой и говном! Вот и все», – написал Губерниев.

    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
    • Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24848

      bset 26 минут назад

      Говном в воротах сборной Дании?

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