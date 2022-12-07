Кокорин – лучший игрок «Ариса» в ноябре. Он получил награду второй раз подряд

Болельщики кипрского «Ариса» признали форварда Александра Кокорина лучшим игроком команды в ноябре.
«Саша — снова лучший в рамках голосования болельщиков.
Кокорин второй раз подряд получает награду от нашего спонсора», – написал клуб.
- В ноябре Кокорин забил по одному голу в 2 матчах с прямыми конкурентами «Ариса» — с «Омонией» (1:1) и «Пафосом» (2:2).
- Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
- «Арис» идет в чемпионате Кипра на 3-м месте.
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Источник: телеграм-канал «Ариса»