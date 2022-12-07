Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кокорин – лучший игрок «Ариса» в ноябре. Он получил награду второй раз подряд

    Болельщики кипрского «Ариса» признали форварда Александра Кокорина лучшим игроком команды в ноябре.

    «Саша — снова лучший в рамках голосования болельщиков.

    Кокорин второй раз подряд получает награду от нашего спонсора», – написал клуб.

    • В ноябре Кокорин забил по одному голу в 2 матчах с прямыми конкурентами «Ариса» — с «Омонией» (1:1) и «Пафосом» (2:2).
    • Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
    • «Арис» идет в чемпионате Кипра на 3-м месте.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Сын Кокорина: «Папа хорошо играет в футбол? Ну так, средне»
    Кокорин: «Зенит» – единственный клуб РПЛ, приближенный к Европе» 6
    Божович: «Я был уверен, что Кокорин будет играть в «Барселоне». Жалко пацана». 2
    Источник: телеграм-канал «Ариса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 50 минут назад

      гордость России!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11