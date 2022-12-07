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    Роналду ушел с поля, когда вся сборная Португалии аплодировала фанатам после 6:1 со Швейцарией

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в своей национальной команде ушел в раздевалку после матча 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией (6:1).

    По информации O Jogo, 37-летний игрок покинул поле в тот момент, когда остальные игроки сборной осталась аплодировать болельщикам. Перед этим Роналду лично поаплодировал болельщикам и поздравил партнеров с победой.

    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Он вышел на замену в матче со Швейцарией на 73-й минуте.
    • Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

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    Источник: O Jogo

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