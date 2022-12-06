«Что можно сказать человеку, если он тупой?». Канчельскис – о Кокорине

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис ответил Александру Кокорину.

Ранее форвард «Ариса» упрекнул бывшего игрока «МЮ» в двуличии и зарабатывании денег на негативных высказываниях.

«Мне платят за эфиры 2-3 тысячи? Никакие деньги никогда не получал и не получаю. Тем более за такие копейки никуда не пойду. От этих денег я богаче или беднее не стану.

Я зарабатываю сам и другим способом. Да и на футбольный «Дом-2», коим является один телеканал, не хожу. Может, это приснилось Кокорину, вот он и рассказывает.

Было дело, что я поднимал бокалы за Сашу, но мне хотелось лишь того, чтобы человек развивался в футболе. А если Кокорин глупый и не хотел этого слушать, то он из маленького эгоиста превратился в большого.

Все говорили Саше бежать в другую страну, в другой чемпионат. Все это было сделано от души, по-человечески.

Ну что можно сказать этому человеку, если он тупой? Пускай и дальше сказки рассказывает», – сказал Канчельскис.

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