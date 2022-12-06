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    «Я таких цифр даже на бумаге не видел». Мостовой – о зарплате Роналду в случае перехода в «Аль-Наср»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой считает, что Криштиану Роналду примет предложение «Аль-Насра», если информация о предложенной ему зарплате соответствует действительности.

    • По информации Marca, речь идет о контракте до лета 2025 года с окладом 200 миллионов евро за сезон.
    • 37-летний португалец – свободный агент.
    • Роналду остается без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

    «Говорят, что Роналду предлагают космические суммы. Вы представляете, что такое 200 миллионов за сезон?! Это несопоставимо ни с чем.

    Я таких цифр даже на бумаге не видел. Если ему предлагают такие деньги, он, конечно, уедет», – сказал Мостовой.

    Что известно о переезде Роналду в Саудовскую Аравию: зарплата на 200 млн в год, есть политические мотивы трансфера

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    Источник: «Газета.ru»

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