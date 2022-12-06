«Я таких цифр даже на бумаге не видел». Мостовой – о зарплате Роналду в случае перехода в «Аль-Наср»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой считает, что Криштиану Роналду примет предложение «Аль-Насра», если информация о предложенной ему зарплате соответствует действительности.
- По информации Marca, речь идет о контракте до лета 2025 года с окладом 200 миллионов евро за сезон.
- 37-летний португалец – свободный агент.
- Роналду остается без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
«Говорят, что Роналду предлагают космические суммы. Вы представляете, что такое 200 миллионов за сезон?! Это несопоставимо ни с чем.
Я таких цифр даже на бумаге не видел. Если ему предлагают такие деньги, он, конечно, уедет», – сказал Мостовой.
Что известно о переезде Роналду в Саудовскую Аравию: зарплата на 200 млн в год, есть политические мотивы трансфера
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Источник: «Газета.ru»