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    «Локомотив» может арендовать защитника «Янг Бойз» Камара с правом выкупа за 5-6 миллионов

    Защитник «Янг Бойз» Мохамед Камара может перейти в «Локомотив».

    «Доверенное лицо агента Андреева Хабаров лоббирует переход в «Локомотив» гвинейского центрального защитника «Янг Бойз» Мохамеда Камара.

    Реальная стоимость 25-летнего защитника, по моим данным, оценивается в 5-6 миллионов евро. Контракт Мохамеда со швейцарцами истекает летом 2024 года. Не исключено, что это будет аренда с правом выкупа.

    К слову, экс-спортивный директор «Чертаново», который проходил свидетелем по резонансному делу Ларина о мошенничестве в особо крупном размере, уже связался с представителями игрока – знаменитой компанией Stellar Group.

    Хабаров выторговал для себя авторизацию на ведение переговоров с «Локо» по Камара, гарантируя при этом, что все получится.

    Важно отметить, что в этом случае агентская комиссия Андреева со сделки (Хабаров, Поляцкин и Ульянов — его люди) составит не менее 30 миллионов рублей. Это нижняя планка участия Павла в трансферах игроков для «Локо», – сообщает инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +787

      Solist345345 17 минут назад

      Ещё те прощелыги. Причем, все.

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