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    Кокорин: «Слышал, что Дзюбу могут позвать на Кипр в качестве тренера»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин считает, что его экс-одноклубник Артем Дзюба мог бы поиграть на Кипре.

    — Какому русскому футболисту ты бы посоветовал переехать на Кипр? И почему именно Артему Дзюбе?

    — А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.

    — Тренера?

    — Да, тренер Артем.

    — Как думаешь, он хорошим тренером будет?

    — А ты как считаешь? Вообще, разговаривает он долго.

    — Это будет самая долгая и самая смешная теория.

    — Нет, здесь уже серьезным быть надо.

    — Думаешь, у него получится?

    — Почему нет? Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко…

    • 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
    • Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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    Источник: Sport24

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