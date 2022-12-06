Кокорин: «Слышал, что Дзюбу могут позвать на Кипр в качестве тренера»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин считает, что его экс-одноклубник Артем Дзюба мог бы поиграть на Кипре.

— Какому русскому футболисту ты бы посоветовал переехать на Кипр? И почему именно Артему Дзюбе?

— А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.

— Тренера?

— Да, тренер Артем.

— Как думаешь, он хорошим тренером будет?

— А ты как считаешь? Вообще, разговаривает он долго.

— Это будет самая долгая и самая смешная теория.

— Нет, здесь уже серьезным быть надо.

— Думаешь, у него получится?

— Почему нет? Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко…

34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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