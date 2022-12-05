Игрок «Аль-Насра» Машарипов заявил, что готов отдать 7-й номер Роналду

Полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов прокомментировал новость о возможном переходе Криштиану Роналду в саудовский клуб.

«В «Аль‑Насре» не много денег. Там очень много денег!

Слышал, что клуб предложил Роналду контракт. Решать ему. Если ему дадут седьмой номер, то мы будем рады. Таких футболистов надо уважать.

7‑й номер у меня возьмет не просто футболист, а Роналду», – заявил Машарипов.

37-летний Роналду – свободный агент.

«МЮ» расторг контракт с португальцем после скандального интервью.

«Аль-Наср» готов платить португальцу 200 миллионов евро в год.

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