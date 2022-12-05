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    Журналист Морган прокомментировал новость о переходе Роналду в «Аль-Наср» 1 января

    Британский журналист Пирс Морган прокомментировал информацию о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

    «Это неправда», – написал Морган в своих соцсетях.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • «МЮ» расторг контракт с португальцем после скандального интервью, которое он дал как раз Моргану.
    • «Аль-Наср» готов платить португальцу 200 миллионов евро в год.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +210

      Стоп всем 2 часа назад

      Ааааааа.....Бомба пихает нам фейки.

      https://bombardir.ru/news/678976-ronaldu-1-yanvarya-pereydet-v-an-nasr-on-stanet-samym-vysokooplachivaemym-sportsmenom-mira

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