«Реал» хочет купить 16-летнего Эндрика за 60 миллионов. Его окружение просит не подписывать Холанда

Нападающий «Палмейраса» Эндрик может перейти в «Реал».

По информации Marca, мадридский клуб готов купить 16-летнего форварда за 60 миллионов евро.

Эндрик сможет перейти в команду только в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

Окружение игрока попросила руководство «Реала» не подписывать форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда, чтобы он не мешал прогрессу Эндрика.

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