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    «Реал» хочет купить 16-летнего Эндрика за 60 миллионов. Его окружение просит не подписывать Холанда

    Нападающий «Палмейраса» Эндрик может перейти в «Реал».

    По информации Marca, мадридский клуб готов купить 16-летнего форварда за 60 миллионов евро.

    Эндрик сможет перейти в команду только в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

    Окружение игрока попросила руководство «Реала» не подписывать форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда, чтобы он не мешал прогрессу Эндрика.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12148

      DeStar 12 минут назад

      бред какой-то) 2 года до перехода в реал
      там еще год явно во второй команде и если повезет в 2025 начнет иногда появляться в матчах с замены.
      и только при условии если будет расти)

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