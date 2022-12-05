Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Орлов: «В «Зените» Ловрен не был таким, как на ЧМ-2022. Сейчас у него горят глаза»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру защитника «Зенита» Деяна Ловрена на ЧМ-2022 за сборную Хорватии.

    — У вас есть объяснение, как у Ловрена в приличном возрасте получается сохранять высокий уровень?

    — Объяснение этому одно — высокая мотивация. Ловрен — мастер. Сейчас он набрал спортивную форму. В «Зените» он не был таким, как на этом чемпионате мира. Может, где-то недотренировывался. А сейчас смотрите — глаза у него горят.

    У Деяна нет стартового рывка. Но за счет опыта и техники центральный защитник может существовать.

    • Хорватия вышла из группы со 2-го места, поспособствовав вылету Бельгии с ЧМ-2022.
    • В 1/8 финала команда встретится с Японией.
    • На прошлом чемпионате мира хорваты дошли до финала, где уступили Франции.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Зенит» обратился к Ловрену перед матчем Япония – Хорватия на ЧМ-2022
    «Важно наслаждаться своим последним танцем». Ловрен – о сборной Хорватии на ЧМ-2022
    Ловрен прокомментировал дисквалификацию игроков «Зенита» и «Спартака» за драку 11
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12302

      Алексей З 33 минуты назад

      Вы сами сделали из игроков " зажравшихся котов", можно играть в пол-ноги и быть богатым и счастливым. В играх за сборную он просто нашёл мотивацию поиграть в футбол и получать удовольствие от игры, а за баблом приедет опять к вам.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11