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  • Орлов: «В «Зените» Ловрен не был таким, как на ЧМ-2022. Сейчас у него горят глаза»

Орлов: «В «Зените» Ловрен не был таким, как на ЧМ-2022. Сейчас у него горят глаза»

5 декабря 2022, 17:13
4

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру защитника «Зенита» Деяна Ловрена на ЧМ-2022 за сборную Хорватии.

— У вас есть объяснение, как у Ловрена в приличном возрасте получается сохранять высокий уровень?

— Объяснение этому одно — высокая мотивация. Ловрен — мастер. Сейчас он набрал спортивную форму. В «Зените» он не был таким, как на этом чемпионате мира. Может, где-то недотренировывался. А сейчас смотрите — глаза у него горят.

У Деяна нет стартового рывка. Но за счет опыта и техники центральный защитник может существовать.

  • Хорватия вышла из группы со 2-го места, поспособствовав вылету Бельгии с ЧМ-2022.
  • В 1/8 финала команда встретится с Японией.
  • На прошлом чемпионате мира хорваты дошли до финала, где уступили Франции.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Хорватия Ловрен Деян Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Томик
1670253133
Сейчас им японцы напихают и сразу глаза потухнут.
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vmonomah17
1670253212
В сборной играет, а в Зените зарабатывает
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