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    Футболисты сборной Англии шокированы ограблением дома Стерлинга

    Вооруженное ограбление дома Рахима Стерлинга вызвало шок у его партнеров по сборной Англии.

    После этого инцидента многие футболисты усилили меры безопасности в своих домах.

    • Ограбление произошло в субботу вечером.
    • В этот момент в доме находились невеста Стерлинга и 3 детей.
    • Футболист покинул расположение сборной Англии ради поездки в Лондон и пропустил матч с Сенегалом (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2022.

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    Источник: Daily Mail

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