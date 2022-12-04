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    Игнатов рассказал, от чего его отучил Абаскаль

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о работе с тренерским штабом Гильермо Абаскаля.

    – В чем заключается «другой футбол» Абаскаля именно для тебя?

    – Максимально энергозатратная работа, в которой стало больше прессинга, контактной борьбы, оборонительных действий, а также отбора мяча. Важная задача – создание зоны для партнера. Мой объем работы без мяча вырос значительно. Надо больше открываться, это достигается подвижностью. Все показатели активности в целом выросли, километраж, к примеру. Если сезон я начал в роли «десятки», то теперь это «восьмерка»: игра на команду и больше обороны. К игровым ситуациям, когда я был готов креативить и рисковать, теперь другой подход, более прагматичный.

    Надо сохранить мяч. Сыграть проще. И финт ради финта совсем уж не приветствуется. Отучили. Это нормально. Смотрю ЧМ, сегодня это общие для всех требования.

    – Перестроился полностью?

    – Честно скажу, внутри меня остается желание рискнуть, на тоненького придумать. Ну как обычно... Но нет, теперь я делаю так, как говорит тренер. Это в интересах команды. Тот объем работы, который велит выполнить тренер за игровой отрезок, стараюсь выполнить по максимуму.

    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.
    • Игнатов – воспитанник «Спартака».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17277

      ilichkadr 55 минут назад

      Похоже, что "рассказ" Игнатова написАл методист команды.

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