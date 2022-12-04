Игнатов рассказал, от чего его отучил Абаскаль

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о работе с тренерским штабом Гильермо Абаскаля.

– В чем заключается «другой футбол» Абаскаля именно для тебя?

– Максимально энергозатратная работа, в которой стало больше прессинга, контактной борьбы, оборонительных действий, а также отбора мяча. Важная задача – создание зоны для партнера. Мой объем работы без мяча вырос значительно. Надо больше открываться, это достигается подвижностью. Все показатели активности в целом выросли, километраж, к примеру. Если сезон я начал в роли «десятки», то теперь это «восьмерка»: игра на команду и больше обороны. К игровым ситуациям, когда я был готов креативить и рисковать, теперь другой подход, более прагматичный.

Надо сохранить мяч. Сыграть проще. И финт ради финта совсем уж не приветствуется. Отучили. Это нормально. Смотрю ЧМ, сегодня это общие для всех требования.

– Перестроился полностью?

– Честно скажу, внутри меня остается желание рискнуть, на тоненького придумать. Ну как обычно... Но нет, теперь я делаю так, как говорит тренер. Это в интересах команды. Тот объем работы, который велит выполнить тренер за игровой отрезок, стараюсь выполнить по максимуму.

Абаскаль принял «Спартак» летом.

Команда идет в РПЛ 2-й.

Игнатов – воспитанник «Спартака».

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира