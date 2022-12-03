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    Игнатов сделал выбор между Месси и Роналду

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Они как будто были всегда. Я ходил в детский сад, начал интересоваться футболом. Роналду и Месси привлекали внимание. Роналду к тому моменту уже стал состоявшимся футболистом, а о Месси говорили как о восходящей звезде. Конечно, оба изменились, прошло много лет. Сейчас они гораздо рассудительнее и в жизни, и на поле. А тогда казалось, что очень эмоциональные ребята.

    Месси или Роналду? Роналду», – сказал Игнатов.

    • У аргентинца 7 «Золотых мячей», у португальца – 5.
    • Оба выступают на чемпионате мира-2022.
    • Игнатов сейчас в отпуске.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14026

      Skull_Boy 2 часа назад

      Интересно, а кто такой Игнатов и что он выиграл

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