Игнатов сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Они как будто были всегда. Я ходил в детский сад, начал интересоваться футболом. Роналду и Месси привлекали внимание. Роналду к тому моменту уже стал состоявшимся футболистом, а о Месси говорили как о восходящей звезде. Конечно, оба изменились, прошло много лет. Сейчас они гораздо рассудительнее и в жизни, и на поле. А тогда казалось, что очень эмоциональные ребята.

Месси или Роналду? Роналду», – сказал Игнатов.

У аргентинца 7 «Золотых мячей», у португальца – 5.

Оба выступают на чемпионате мира-2022.

Игнатов сейчас в отпуске.

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