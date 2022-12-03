Игнатов сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Они как будто были всегда. Я ходил в детский сад, начал интересоваться футболом. Роналду и Месси привлекали внимание. Роналду к тому моменту уже стал состоявшимся футболистом, а о Месси говорили как о восходящей звезде. Конечно, оба изменились, прошло много лет. Сейчас они гораздо рассудительнее и в жизни, и на поле. А тогда казалось, что очень эмоциональные ребята.
Месси или Роналду? Роналду», – сказал Игнатов.
- У аргентинца 7 «Золотых мячей», у португальца – 5.
- Оба выступают на чемпионате мира-2022.
- Игнатов сейчас в отпуске.
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Источник: «РБ Спорт»