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    Форвард «Ювентуса»: «Возможно, Кокорин был сильнее меня на тренировках»

    Форвард «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович рассказал о своем отношении к Александру Кокорину.

    • Влахович и Кокорин вместе играли за «Фиорентину».
    • Сейчас российский нападающий играет в аренде за кипрский «Лимассол».
    • Влахович в пятницу забил за сборную Сербии на ЧМ-2022, но вылетел из турнира.

    «Кокорин – классный парень. Здорово было играть с ним в одной команде. Я желаю ему удачи! У него все будет хорошо. Сейчас он в аренде на Кипре. Я уверен, что все у него еще наладится и он достигнет больших успехов.

    Возможно, он был сильнее меня на тренировках, если он так говорит. Но я еще молод, у меня есть время для роста», – сказал Влахович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2195

      Ловкий Бубен 31 минуту назад

      ето не понравится нашей обезумевшей шобле бета-самцов и борцов с баблом

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