Форвард «Ювентуса»: «Возможно, Кокорин был сильнее меня на тренировках»

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Форвард «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович рассказал о своем отношении к Александру Кокорину.
- Влахович и Кокорин вместе играли за «Фиорентину».
- Сейчас российский нападающий играет в аренде за кипрский «Лимассол».
- Влахович в пятницу забил за сборную Сербии на ЧМ-2022, но вылетел из турнира.
«Кокорин – классный парень. Здорово было играть с ним в одной команде. Я желаю ему удачи! У него все будет хорошо. Сейчас он в аренде на Кипре. Я уверен, что все у него еще наладится и он достигнет больших успехов.
Возможно, он был сильнее меня на тренировках, если он так говорит. Но я еще молод, у меня есть время для роста», – сказал Влахович.
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