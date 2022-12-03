Форвард «Ювентуса»: «Возможно, Кокорин был сильнее меня на тренировках»

Форвард «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович рассказал о своем отношении к Александру Кокорину.

Влахович и Кокорин вместе играли за «Фиорентину».

Сейчас российский нападающий играет в аренде за кипрский «Лимассол».

Влахович в пятницу забил за сборную Сербии на ЧМ-2022, но вылетел из турнира.

«Кокорин – классный парень. Здорово было играть с ним в одной команде. Я желаю ему удачи! У него все будет хорошо. Сейчас он в аренде на Кипре. Я уверен, что все у него еще наладится и он достигнет больших успехов.

Возможно, он был сильнее меня на тренировках, если он так говорит. Но я еще молод, у меня есть время для роста», – сказал Влахович.

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